Fabio Scacciavillani illustra in questo video cosa è successo ai 70 diconsi 70 miliardi – siòre et siòri ‘nnamo che m’envecchio – di coperture che il MoVimento 5 Stelle aveva annunciato in piena campagna elettorale per finanziare le misure promesse e che nel frattempo sono spariti. Se li è arrubbati qualcuno? Li hanno nascosti i tecnici del MEF per organizzare festini con Tria? O non sarà che era tutta ‘na fregnaccia? Ai poser l’ardua sentenza.