La Raggi annuncia nuovi vigili ma uno su quattro rifiuta il posto

Avrebbero dovuto essere in cinquecento secondo la sindaca Virginia Raggi, che se ne è vantata anche qualche giorno fa in risposta al video di Matteo Salvini che però intanto le imputava le condizioni di degrado in cui l’amministrazione Raggi sta lasciando la città, una lettura sposata anche dalla prefetta Basilone. Ma i 500 vigili che “la prossima settimana entreranno in servizio” non sono 500. Sono 300, o qualcuno in più. Spiega oggi Il Messaggero:

Annunciate a novembre, le nuove assunzioni saranno formalizzate stamattina. Solo che a presentarsi al comando saranno molti meno vigili di quanto si pensava. Non 500, ma 350, forse 380 a essere ottimisti. Ieri sera, per dire, avevano comunicato la propria adesione alla proposta del Campidoglio, meno di 300 uomini. Il motivo di tante rinunce? Probabilmente perché il concorso per trovare nuovi caschi bianchi risale a quasi nove anni fa, era il 2010. E si è arrivati a stilare la graduatoria finale soltanto alla fine del 2016, dopo una girandola di ricorsi e contro-ricorsi a cui ha messo fine il delegato alle Risorse Umane del Comune, Antonio De Santis, appena promosso, non a caso, assessore al Personale e alla Scuola dalla sindaca Raggi. C’è chi, in nove anni di attesa, si è trasferito o magari ha trovato un altro lavoro.

A Palazzo Senatorio ora promettono di far scorrere le vecchie graduatorie, per tappare la falla. Ma ci vorrà tempo, qualche mese, per raggiungere, si spera, “quota 500”. Per ora si dovrà contare sui 350 che firmeranno oggi. Alla cerimonia ci saranno Raggi, il neo-assessore De Santis e il comandante della Polizia locale, Antonio Di Maggio. Non ci sarà Matteo Salvini, invitato dalla sindaca la settimana scorsa al termine del botta e risposta sull’aumento delle forze dell’ordine nella Capitale.