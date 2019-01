Il prefetto di Roma Paola Basilone rilascia oggi un’intervista al Messaggero in cui afferma che il degrado di Roma ha una funzione importante nella percezione della sicurezza e punta il dito sulla Giunta Raggi:

«Allora: Roma non è il Far West, prima cosa. E il territorio è controllato e presidiato. Questa città, inoltre, continua a dare risposte positive dal Giubileo in poi».

E cioè?

«I sistemi di sicurezza previsti per l’Anno Santo straordinario sono stati mantenuti. In più penso agli obiettivi sensibili vigilati, alle personalità sotto scorta, a un territorio molto vasto e complesso».

Però periodicamente la cronaca nera accende i riflettori su un quadrante romano.

«Da San Lorenzo a Ostia: tutte le situazioni critiche sono sotto controllo e monitorate costantemente».

Ma il problema è prima che scoppi il caso no?

«Sulla sicurezza incidono tanti fattori a partire da quella percepita dove il degrado gioca un aspetto determinante».