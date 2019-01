Il conto di quota 100: 48 miliardi

Quota 100 e affini costeranno agli italiani nel decennio appena partito 48 miliardi e 234 milioni. Ma consentiranno a 2 milioni e mezzo di loro di anticipare in qualche modo la pensione. Senza abolire la legge Fornero, solo derogandola. Repubblica spiega oggi in un articolo a firma di Valentina Conte che a quanto si legge nella relazione tecnica al decreto, solo per quota 100 – l’uscita con almeno 62 anni e 38 di contributi – e la pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi a prescindere dall’età (un anno in meno per le donne) – requisito che viene bloccato anziché crescere a 43 anni e 3 mesi e non più aggiornato alla speranza di vita fino al 2026 – la spesa arriva a 43 miliardi a 360 milioni tra 2019 e 2028. Gli altri 2 miliardi servono a confermare tre opzioni introdotte dai governi Renzi-Gentiloni. La pensione dei lavoratori precoci con 41 anni di contributi (requisito anche qui bloccato fino al 2026). Quella

Nel 2019, rivelano le tabelle allegate al decreto, si prevedono 330 mila uscite totali, per una spesa di 4,6 miliardi. Tra quota 100 e pensione anticipata si arriva a 290 mila pensionati in più: 102 mila dal settore privato, 88 mila autonomi e 100 mila statali. I soli “quotisti” sono 270 mila. La spesa viene monitorata mese per mese. Superati gli stanziamenti a bilancio, scattano i tagli ai ministeri o l’aumento delle tasse. Tutti quelli che hanno i requisiti potranno in ogni caso anticipare la pensione. L’assegno medio con quota 100, calcolano i tecnici del ministero del Lavoro, sarà nel 2019 di 28.300 euro per i privati, 18.400 per gli autonomi, 30.200 per gli statali. E il TFS, ovvero la liquidazione dei dipendenti?