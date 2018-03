Quella strana mancanza nel curriculum di Emanuela Del Re

Emanuela Del Re, designata da M5S come ministro degli Esteri in caso di vittoria alle elezioni, non avrebbe conseguito il dottorato di ricerca all’Istituto Universitario europeo (Iue) di Fiseole che ha inserito nel suo curriculum. Lo scrive l’agenzia di stampa AGI che si avvale di un fact checking di Pagella politica. L’ateneo, sentito da Pagella Politica, ha specificato che “Emanuela Del Re è stata ammessa all’IUE ed è stata registrata come ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali nel 1997”. Ma ha aggiunto che, “come risulta dal database pubblico Cadmus (http://cadmus.eui.eu/), la ricercatrice summenzionata non ha discusso la sua tesi”. Attualmente, Del Re è ricercatrice e docente presso l’UniCusano, università telematica di Roma, come del resto moltissimi tra assessori e candidati ministri M5S. Del Re risulta tra gli abilitati, a decorrere dal novembre 2014, al ruolo di professore di seconda fascia nel settore “Sociologia generale”. Nella prima pagina del suo curriculum vitae, disponibile sul sito dell’Università di Roma “La Sapienza” (dove Del Re è stata docente di alcuni corsi) si legge: “1997 – 2000, PhD – Research Fellow, Istituto Universitario Europeo (IUE) (Fiesole, Italy).

Titolo della tesi: “The role of International Electoral Observation in democratization processes””. Poiché è specificato il titolo di “PhD” e quello della tesi, sembrerebbe che Del Re abbia conseguito il titolo. Sulla pagina istituzionale di Del Re nel sito di UniCusano non e’ disponibile un curriculum pubblico. Il PhD, secondo il dizionario Garzanti, è: “(Doctor of Philosophy) terzo livello di laurea; equivale alla libera docenza e conferisce il dottorato”. Nel caso di Emanuela Del Re il PhD, secondo quanto riferito dall’IUE, non è stato in effetti conseguito e la tesi, il cui titolo si legge nel curriculum di Del Re, non è mai stata discussa. Un altro curriculum vitae, disponibile sul sito Academia in un profilo che sembra essere quello di Del Re, ripete: “PhD (Research fellow) in “Social and Political Science” at the European University Institute (Fiesole, Florence) (1997-2000)”. Nello stesso CV si legge che Del Re è “currently Tenured professor” presso UniCusano, nonostante, come abbiamo visto, la pagina istituzionale dell’università indichi il suo ruolo come “ricercatore”.