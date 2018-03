Elisabetta Trenta: il potenziale conflitto d’interessi della ministra grillina

Elisabetta Trenta, 51 anni, ha un presente da analista sui temi della sicurezza, tra docenze e collaborazioni varie, e un futuro (forse) da ministra della Difesa e vicepremier dell’eventuale governo Di Maio. Ma, racconta oggi Mauro Favale su Repubblica, nel suo curriculum manca l’esperienza politica da consigliera comunale con i democristiani di destra:

Perché nel curriculum della Trenta non c’è traccia degli anni passati sui banchi del consiglio comunale di Velletri prima (dal 1997 al 1999) e in giunta poi (nei primi anni zero), eletta col Ccd a sostegno di Bruno Cesaroni, farmacista di An, il sindaco (nipote del podestà di Velletri) che nel 2002 intitolò una strada a Ettore Muti, segretario del Partito fascista.

Eppure quell’esperienza resta centrale nella formazione della donna, l’ala “destra” del governo (al momento virtuale) a 5 Stelle. «È una ragazza di campagna che ha maturato la sua esperienza in un comune agricolo», dice di lei Lamberto Trivelloni, leader dell’Udc a Velletri ai tempi in cui la Trenta muoveva i suoi primi passi in consiglio comunale. «È di un’onestà specchiata», assicura Trivelloni.