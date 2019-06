I timori di uscita dall’euro ci costano 1,5 miliardi

La differenza nei premi da pagare per ottenere la copertura dei due diversi contratti assicurativi (Cds 2003 e Cds 2014) dà la misura di quanto gli investitori pensano che un Paese rischi davvero di uscire dall’euro. Quello scarto ieri era di 0,18% per la Spagna e 0,91% per l’Italia, su un orizzonte di cinque anni. Questo, spiega oggi Federico Fubini sul Corriere della Sera, deriva dal cosiddetto «rischio di ridenominazione»: il sospetto, diffuso fra i suoi creditori, che la Repubblica italiana nei prossimi sessanta mesi finisca per uscire dall’euro e tenti di rimborsare quasi tutti gli investitori in deprezzatissime «nuove» lire.

Proprio in virtù di questo fenomeno la Spagna paga attualmente interessi molto più bassi dell’Italia.

Dunque se il governo di Roma offrisse le stesse certezze di voler restare nell’euro che dà Madrid solo nel 2019 pagherebbe 1,5 miliardi di interessi in meno sul nuovo debito che emette.

