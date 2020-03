Quando si potrà uscire di casa dopo il decreto della presidenza del Consiglio che ha creato la zona rossa in tutta Italia? Le nuove restrizioni prevedono che per muoversi, anche a piedi, sarà necessario avere con sé il modulo di autocertificazione e si dovrà giustificare il motivo dello spostamento. I permessi verranno controllati anche retroattivamente. Chi non rispetta le disposizioni può essere denunciato in base all’articolo 650 del Codice Penale.

Decreto Coronavirus: quando si può uscire di casa e quali spostamenti sono giustificati

Ecco quindi quando si può uscire di casa con le nuove regole e quali spostamenti sono giustificati: sarà possibile andare al supermercato ma con ingressi contingentati, mentre i mercati saranno chiusi. Si potrà andare in farmacia e nelle parafarmacie, oltre che a visitare i figli e i familiari malati. Si potrà andare dal medico, fare esami medici e diagnostici, ma non si potrà entrare nelle sale d’attesa del pronto soccorso, nelle case di riposo per anziani e negli hospice a meno che non ci siano gravi motivi. Niente acquisti nei negozi al dettaglio e sono chiusi i centri commerciali a parte i supermercati interni. Si potrà andare dai tabaccai, anche se stanotte gli italiani si sono messi in fila nei self service. Si potrà andare dal meccanico per l’auto o per la moto.

Saranno chiusi bar e ristoranti così come i pub, le gelaterie e le pasticcerie ma i bar degli ospedali potranno rimanere aperti. Si potranno avere consegne a casa. Le aree di servizio delle autostrade rimarranno aperte. Si potrà prendere il treno con giustificato motivo. Non è consentito andare a correre al parco e fare altri sport all’aperto. Si può utilizzare la bicicletta per gli spostamenti necessari ma è comunque sconsigliato anche per il rischio di incidenti. Non si può uscire per andare a passeggiare. È consentito portare a spasso il cane ma solo nelle vicinanze della propria abitazione e comunque per un tempo limitato.

È possibile portare a passeggio il cane con l’Italia zona rossa?

Sarà quindi possibile portare a passeggio il cane ma solo nei dintorni della propria abitazione. Le edicole rimarranno aperte per garantire il diritto all’informazione. Si possono utilizzare i mezzi pubblici ma le amministrazioni locali possono tagliarli. Banche e uffici pubblici sono aperti ma si potrà entrare scaglionati e mantenendo la distanza di un metro dagli impiegati. Sono vietati gli assembramenti: quindi anche all’aperto bisogna mantenere la distanza di sicurezza. Banche e uffici pubblici rimarranno aperti.

È vietato andare a trovare amici e familiari a meno che non ci siano gravi motivi; e comunque, nel caso, bisogna mantenere la distanza di sicurezza e utilizzare guanti e mascherine. Vietate cene e feste anche a casa e qualsiasi tipo di assembramento sia al chiuso sia all’aperto. Gli spostamenti per turismo sono vietati. Soltanto in caso di grave emergenza (perdite di gas o di acqua) si può andare in una casa diversa da quella di residenza o domicilio.

Leggi anche: Quali sono i negozi che rimangono aperti