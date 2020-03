“Questo è il momento di compiere un passo in più: disponiamo la chiusura di tutte le vendite al dettaglio a parte supermercati e farmacie”: Giuseppe Conte annuncia la zona rossa, o protetta come la chiama lui, in tutta Italia: “Chiudono i parrucchieri e le attività professionali, salvo il lavoro agile”: non chiude industrie e fabbriche ma chiede loro di assumere protocolli di sicurezza e misure che siano adeguate a reggere il momento.

Coronavirus: Giuseppe Conte annuncia la zona rossa in tutta Italia

Dopo aver ringraziato gli italiani per i sacrifici e il personale della sanità, il presidente del Consiglio annuncia: “Gli italiani hanno risposto in modo straordinario” alle misure prese sul coronavirus “ma si è trattato solo di un primo passo”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante una diretta facebook. “Bisogna procedere gradualmente. L’Italia rimarrà una zona unica, protetta. Ma ora disponiamo la chiusura delle attività commerciali”, afferma il presidente del Consiglio. Lo stop sarà lungo: “L’effetto di questo grande sforzo si potrà vedere entro un paio di settimane”.

Secondo lo schema disegnato da Conte i servizi e i trasporti pubblici rimarranno aperti. “Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio”. Poi annuncia una nomina: Domenico Arcuri sarà il “nuovo commissario delegato, con ampi poteri di deroga” per le terapie intensive nelle strutture ospedaliere. Scatta così il ‘blocco totale’ degli esercizi al dettaglio e delle imprese di servizio su tutto il territorio nazionale, con esclusione dei servizi e dei beni di prima necessità. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte nel corso di una diretta tv. “Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di rispettare misure che rappresentavano un primo passo, che ero consapevole non sarebbe stato l’ultimo. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. L’Italia rimarrà sempre una zona unica. Ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio a eccezione dei negozi di beni di prima necessita’, delle farmacie e delle parafarmacie. Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi. Le fabbriche potranno continuare a svolgere attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza che evitino il contagio. Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti”.

“Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa”, annuncia Conte. “Saranno garantite, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività”. E ricorda che “Non è necessario fare nessuna corsa per acquistare cibo nei supermercati”. “Chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione: le industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Si incentiva la regolazione di turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili”.

