A Trieste si sono stufati dei no pass? Le manifestazioni iniziano a diventare più difficili da organizzare? I portuali che finiscono in terapia intensiva sconfessano le loro posizioni precedenti? No problem. Stefano Puzzer ha già in mente un nuovo numero per il suo repertorio. A Roma.

La sceneggiata di Puzzer con un tavolo e cinque sedie vuote a Piazza del Popolo | VIDEO

Il portuale triestino, Puzzer, ha messo un tavolo e cinque sedie a piazza del Popolo. Sulle sedie i nomi: Papa, Draghi, Usa, Russia, Comunità Europea. Dice che non si muove da lì fino a quando non lo vanno a incontrare. Avanspettacolo puro,da camicia di forza #nogreenpass #novax pic.twitter.com/Gmo443eR0L — Alessio Lasta (@alessiolasta) November 2, 2021

Puzzer si presenta durante un video su Facebook dicendo “vi avevo detto che facevo qualcosa”. Poi annuncia che occuperà una panchina. E in sua compagnia ci sono diverse sedie vuote. Pronte ad ospitare il presidente del Consiglio Mario Draghi ma non solo. C’è posto anche per Papa Bergoglio, mentre quelle destinate a Usa, Russia e Comunità Europea sembrano decisamente piccole. ”Sono in piazza del Popolo a Roma e adesso mi metterò su questo tavolino dove aspetterò che venga a parlarci qualcuno. Spero che verranno visto che nessuno ci ha risposto. Io sono qui, mi metto su questa panchina e fino a quando non verrà qualcuno a risponderci rimarrò qua”. Puzzer dice che resterà finché non gli risponderanno:

Vedremo quanto tempo davvero ci rimarrà, e se qualcuno gli risponderà. Intanto qualcuno gli suggerisce come passare il tempo: