Prestiti per le imprese: come averli

Ieri abbiamo parlato dei prestiti automatici alle imprese nel DPCM 6 aprile 2020 del governo Conte. Oggi Repubblica spiega in un articolo a firma di Roberto Petrini come funziona l’iniezione di liquidità da 750 miliardi per le imprese e come si accede al credito di emergenza.

La liquidità di emergenza può essere chiesta da tutte le aziende italiane, dal negoziante sotto casa alla grande impresa con fatturati rilevanti. Le aziende grandi o piccole sono bloccate, sostanzialmente da marzo: non incassano e non fanno profitti, ma devono pagare i fornitori. Va evitato assolutamente che si spezzi la catena dei pagamenti: è un po’ come il contagio e se un esercizio non paga il fornitore è possibile che il fornitore non paghi a sua volta il proprio. La liquidità è erogata dalle banche, attraverso le proprie filiali. Il commerciante, l’artigiano o l’imprenditore non deve far altro che inoltrare la richiesta al direttore della propria agenzia.

Per garantire il prestito interviene lo Stato. Le garanzie sono cruciali e hanno rappresentato il centro del dibattito sul decreto. La banca infatti non può sobbarcarsi un eccessivo rischio del prestito e per aprire velocemente una linea di credito ha bisogno di una garanzia. Il decreto prevede due “enti” garanti, il Fondo di garanzia per le Pmi e la Sace. Prima dell’erogazione del prestito entrambi dovranno fare una istruttoria: si parla di un tempo da che va da una settimana a tre settimane.