«Senza intesa sulla prescrizione salta il contratto di governo»

Luigi Di Maio rilascia oggi un’intervista al Fatto Quotidiano in cui pone un penultimatum di rara durezza alla Lega: se non c’è l’intesa sulla prescrizione salta… il governo? No, il contratto di governo:

Pensa che nel vertice di domattina (oggi, ndr) possiate trovare un accordo?

No, si deve trovare,perché il ddl con la prescrizione va votato in aula alla Camera il prima possibile. E se non la trovaste?

Va trovata, altrimenti salta il contratto di governo. Intanto avete incassato il dl Sicurezza, ma ponendo il voto di fiducia. Un tempo eravate contrari a utilizzarla…

Era necessaria. Per non dar modo a Forza Italia e soprattutto a Fratelli d’Italia di sostenere la maggioranza?

Innanzitutto ricordo che oggi abbiamo approvato il decreto con numeri superiori alla maggioranza assoluta, quindi il governo c’è. Dopodiché, quando alcuni parlamentari della maggioranza dicono di voler votare gli emendamenti dell’opposizione nei voti segreti, è necessario fare una ricognizione della fiducia.

Già che c’è, Di Maio lancia un avvertimento molto chiaro ai cinque senatori che sono a rischio espulsione: