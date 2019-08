Ai porti chiusi di Salvini ormai credono solo lui e il suo social media manager. Pochi minuti fa sulla pagina Facebook del Capitano è stato postato questo contenuto che riporta un titolo di Libero che risale a ieri e che recita: “Idee chiare, coraggio e si vince”. Perché l’articolo è di ieri (mattina)? Perché nel frattempo si è scoperto ieri che 50 naufraghi della nave Gregoretti andranno in strutture della Chiesa a Rocca di Papa, esattamente come è successo nel giugno 2018 con tanto di shock dei patridioti quando si accorsero che Rocca di Papa era in Italia.

Ai porti chiusi di Salvini ormai crede solo lui

Salvini quindi tenta per l’ennesima volta il numero della circonvenzione di elettore incapace, e c’è da dire che visto che gli riesce così bene da un certo punto di vista fa bene a provarci.

Il problema è che i social network di Salvini cominciano a riempirsi di persone che fanno notare al Capitano che è tutta una presa in giro. Perché se vanno a Rocca di Papa rimangono in Italia e non era questo che era stato promesso.

Il fatto che la Chiesa li porti pur sempre in Italia è ben presente ai fans del Capitano, anche se lui dice che l’Italia ha vinto perché non ha preso “migranti” e che chi la dura la vince.

In particolare c’è anche chi dice che in effetti “ma non vedi che te pijano in gio? Porti chiusi come dici tu ma sbarcano tutti ma fammi il favore va’”,

E c’è anche chi ricorda che nel giugno scorso alcuni degli “ospiti” di Rocca di Papa erano riusciti a far perdere le proprie tracce dopo qualche giorno.

E il bello è che la strategia della crisi sui migranti finora si è rivelata un fallimento, visto che soltanto il 5% è stato effettivamente finora ricollocato. La Bestia non mangia più?

