I ponti a rischio in Italia e a Roma

Il Messaggero oggi riepiloga quali sono i ponti a rischio infrastrutturale dopo il crollo di quello di Morandi, e pone la sua attenzione in particolare a Roma, ovvero sul Viadotto della Magliana, costruito nel 1950 e che ha bisogno di manutenzione come tutte le grandi opere di quel periodo:

Roberto Morassut, per anni assessore all’Urbanistica nel Comune di Roma, indica il caso della tangenziale di San Lorenzo, datata 1971, che non ha neppure le corsie di emergenza. Nel decennio scorso fu prevista la demolizione e preparato un progetto alternativo, una sorta di tubo sotterraneo in collaborazione con ferrovie, che sarebbe arrivato fino ad Arco di Travertino.

«E’ una storia che mi ricorda quella della Gronda di Genova – dice Morassut, parlamentare Pd – contro questa idea si mobilitarono comitati di quartiere e non se ne fece nulla». E se vi sono grandi opere come l’E45, con i suoi giganteschi viadotti tra Umbria e Romagna, che sono costantemente oggetto di lavori, altre in perenne crisi come le autostrade siciliane, nel resto di Italia l’elenco delle opere da sorvegliare è lunghissimo. Alcuni esempi: in Valtellina c’è l’azione di monitoraggio dei viadotti esistenti e l’amministrazione provinciale di Sondrio ha deciso lo stanziamento di 500 mila euro per il consolidamento del ponte di Stazzona del 1912. In Abruzzo sono sorvegliate le due autostrade dirette a Roma, l’A24 e l’A25.