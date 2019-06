I poliziotti da 155 giorni senza contratto

Il Silp Cgil lancia sul proprio sito una provocazione: un contatore per ricordare da quanti giorni i poliziotti sono senza contratto di lavoro e ricevono solo «promesse, a parole, di maggiore dignità e tutele». Ad oggi sono 155 i giorni di «inerzia del governo nei confronti dei lavoratori in divisa». Il contatore è un monito del sindacato di polizia nei confronti del governo, Salvini in primis.

«Poliziotti, penitenziari, carabinieri, finanzieri e militari sono da 155 giorni senza contratto di lavoro. Abbiamo deciso di ricordare ogni giorno al governo questa situazione inaccettabile con un contatore pubblicato nella home page del nostro sito che ogni giorno si aggiornerà e accompagnerà il nostro percorso mobilitazione», ha affermato Daniele Tissone,segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil.

