Plastic tax e auto aziendali, la retromarcia del governo

Su Plastic Tax e auto aziendali il governo va in retromarcia. Il ministro dell’Economia ha intenzione di modificare il testo che introduce l’imposta sul consumo dei manufatti monouso in plastica da un euro a chilogrammo. Il dossier è tra i primi in agenda al Tesoro, tra quel 5 per cento di legge di Bilancio ancora oggetto di disputa e che troverà un punto di caduta in un emendamento governativo: la tassa, forse rinviata, scenderà sotto il livello di 1 euro, fino ad essere dimezzata per alcune qualità, e sarà scalettata in base alla riciclabilità dei vari prodotti. E, spiega oggi Repubblica, lo stesso destino subirà la norma sulle auto aziendali:

Novità anche per le tasse sulle auto aziendali: dopo l’intesa per ammorbidire l’impatto sull’imponibile dei dipendenti con benefit di veicolo (30% auto elettriche o ibride, 60 per le auto standard e 100 per le super inquinanti) il Tesoro pensa a limitare l’aumento dell’imponibile al nuovo parco auto esentando dal rincaro le auto già in uso. Di fatto un forte ridimensionamento.

Per la plastic tax va segnalato che dal 2021 scatteranno divieti europei di utilizzo dei prodotti monouso. E va anche considerato che la tassa colpisce anche le importazioni, ma non l’export dei nostri produttori.

Si sta dunque valutando come cambiare l’impostazione e il meccanismo impositivo. La tassa sarà con tutta probabilità portata sotto il livello di 1 euro attuale e sarà introdotta una “scalettatura” che terrà conto di due criteri: il tasso di “riciclabilità” e il contenuto di materiali riciclati all’interno dei prodotti monouso. Dunque più il prodotto sarà riciclabile meno pagherà.

Resta il mistero del perché annunciare un provvedimento che fa gridare alle tasse a tutti e poi rimangiarselo, facendo una figura pessima. Uno dei misteri della gestione politica del governo Conte Bis.

