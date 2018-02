Pietro Grasso fa perdere voti a Liberi e Uguali?

“Non ho mai affermato né in pubblico né in privato che il presidente Grasso faccia perdere voti. Il retroscena de il Giornale è quindi un esercizio di fantasia”. Lo afferma in una nota il segretario di Possibile, Pippo Civati, candidato di Liberi e Uguali in Lombardia alla Camera.

Civati si riferisce a un retroscena pubblicato dal Giornale e firmato con lo pseudonimo di Yoda: