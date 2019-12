Pietro Burgazzi: il consigliere leghista che dice che le Sardine nere “quando non battono, nuotano”

Pietro Burgazzi, segretario cremonese della Lega e consigliere comunale, è nella bufera per un post apparso sul suo profilo Facebook: ha condiviso l’articolo su Rassegna Italia con la fotografia della manifestazione di alcune ragazze di colore in corteo definite “sardine nere per difendere i diritti di clandestini e immigrati” e ha commentato: “Quando non battono, nuotano”. Inevitabilmente sono seguite polemiche, con contro-pareri sui social che stigmatizzano il commento “becero sessista e razzista” e con la maggioranza al governo della città che ha annunciato una dura presa di posizione.

Burgazzi condivide su Facebook anche post come questo:

