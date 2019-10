Lo strano caso di Pierpaolo Sileri: il viceministro che aderisce al Patto per la Scienza e va al convegno sull’omeopatia (ma poi no)

Nelle more della spassosa vicenda della senatrice Virginia La Mura che si fa promotrice di un convegno al Senato ideato dall’Associazione Pazienti Omeopatici spunta un nuovo elemento. Perché al convegno oltre alla senatrice La Mura parteciperà anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Al momento e in mancanza di una smentita l’evento risulta essere organizzato da una senatrice del M5S mentre sul sito di APO si legge che è “su iniziativa del GRUPPO MoVimento 5 Stelle – Senato della Repubblica“. Tant’è che in calce è riportato l’indirizzo di una collaboratrice dell’ufficio legislativo del Senato, con tanto di email istituzionale.

Succede però che la notizia data prima dal consulente per la vaccination policy del M5S dottor Guido Silvestri e dopo rilanciata successivamente dal CICAP ieri, e della quale si trova conferma anche sul sito di FIAMO, la Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati, il cui vicepresidente parteciperà al convegno non è ancora stata smentita né dalla senatrice La Mura né dal viceministro Sileri, il cui nome è inserito nella locandina come intervento conclusivo e di saluto istituzionale ai partecipanti (tutti omeopati ad eccezione della senatrice e della giornalista che modererà il “dibattito”).

Succede anche che sul sito del Patto Trasversale per la Scienza Pierpaolo Sileri (che è del M5S) risulti tra i firmatari che hanno aderito all’appello lanciato dal dottor Roberto Burioni. Ora se c’è una cosa che sicuramente non ha bisogno di smentita è l’affermazione che l’omeopatia non ha nulla di scientifico. E visto che proprio il dottor Burioni ha da poco dato alle stampe un libro dal titolo Omeopatia: Bugie, leggende e verità non ci può essere alcun dubbio sulla sua posizione sull’argomento.



Rimane però qualche perplessità riguardo l’adesione di Sileri al Patto, che magari si sarà trovato a sua insaputa nel panel del convegno sull’Omeopatia nel Servizio Sanitario Nazionale ma che sicuramente risulta essere tra i firmatari del DDL 770, il disegno di legge con cui la maggioranza gialloverde sperava di abrogare l’obbligo vaccinale e “superare” la Legge Lorenzin a favore di vaccinazioni con più libertà di scelta.

EDIT: Le precisazioni della senatrice Virginia La Mura

L’ufficio stampa del MoVimento 5 Stelle ci ha inviato un link a questo post della senatrice Virginia La Mura che dovrebbe nelle intenzioni smentire quanto detto e scritto in queste ore sul convegno al Senato. Per colpa delle “fake news” che circolano sull’incontro sull’omeopatia al Senato del 28 ottobre prossimo venturo la senatrice scrive di essere «costretta a chiarire che la locandina del convegno che sto organizzando in Senato sull’omeopatia – e che gira in queste ore su internet – è solo una bozza» perché «il parterre degli interventi incluso quello del viceministro Pierpaolo Sileri che viene inutilmente attaccato in queste ore» non è definitivo. La senatrice La Mura ci tiene anche a rendere noto che il titolo è provvisorio e che quando sarà tutto pronto sarà sua cura diffondere la locandina corretta dell’evento.

Ci limitiamo qui ad ossservare (e riassumere) alcuni elementi. Primo: non si capisce quali sarebbero le fake news dal momento che la stessa senatrice conferma che: si terrà un convegno sull’omeopatia, che la locandina non è “fake” ma è una “bozza” e che il convegno lo sta organizzando lei. Nulla di più di quello che è stato scritto. Secondo: quella pubblicata da Guido Silvestri e dal CICAP non è l’unica locandina che circola perché ne circola un’altra, diversa nella veste grafica ma identica nei contenuti (compresi i riferimenti alla segreteria organizzativa al Senato) pubblicata dall’Associazione Pazienti Omeopatici.

Ora la cosa interessante è che nella locandina che è pubblicata sui siti di omeopatia come quello di FIAMO è scritto che l’evento è organizzato su iniziativa del GRUPPO Movimento 5 STELLE – SENATO DELLA REPUBBLICA. Per amore di verità ci preme sottolineare che nella sua “smentita” la senatrice La Mura non nega o smentisce che l’evento sia organizzato dal gruppo M5S del Senato o dal M5S. Altresì non spiega come mai se il parterre degli interventi non è definitivo stia circolando una lista con il nome dei relatori, ivi incluso quello del viceministro Sileri. Né spiega come mai la “bozza” abbia il simbolo del MoVimento 5 Stelle. Riguardo al titolo: aspettiamo con ansia quello definitivo, nella speranza che diventi “Omeopatia: perché non funziona” o cose del genere. Intanto il post della senatrice si sta riempendo di sfottò.

