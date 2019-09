Il piano dell’AMA per un impianto di rifiuti (ad Ostia)

C’è stato un tempo in cui Giuliana Di Pillo, presidente del X Municipio, e il consigliere M5S eletto a Ostia Paolo Ferrara ci spiegavano che il tritovagliatore mobile dell’AMA non sarebbe mai andato a Ostia. Poi il tritovagliatore andò ad Ostia. Oggi l’AMA a guida grillina, contro l’emergenza rifiuti continua a Roma, progetta un nuovo impianto di rifiuti. E tra i luoghi deputati c’è Ostia. Spiega il Messaggero:

Il“minipiano” integrativo,come lo chiamano in via Calderon de la Barca, è un insieme di misure e di richieste al Comune e alla Regione, che potrebbero creare non pochi imbarazzi negli enti competenti. In primo luogo c’è la richiesta alla giunta Zingaretti di prorogare la chiusura definitiva della discarica di Colle Fagiolara a Colleferro, dove Amazon si sarebbe detta disposta ad aprire un suo centro logistico. Da Ama si fa notare che senza questo impianto, dove si conferiscono oltre mille tonnellate al giorno, «il Lazio si ritroverebbe senza più una vera discarica».