Virginia Raggi lo aveva promesso insieme a Pinuccia Montanari in un’assemblea cittadina a Corviale nel dicembre scorso: la discarica di Ponte Malnome sarebbe rimasta aperta fino a giugno e poi sarebbe stata chiusa. Ma Ponte Malnome non chiude anche se il sito ha superato ormai i 180 giorni autorizzati per la trasferenza dei rifiuti ma continua a essere fondamentale. «Sennò affoghiamo», dice una fonte della municipalizzata. Anche l’ordinanza del 5 luglio firmata dal presidente Zingaretti prevede il mantenimento delle trasferenze già autorizzate. Scrive oggi Il Messaggero:

Per essere ancora più chiari dunque l’attività a Ponte Malnome non verrà sostituita dal trasbordo attivato a Saxa Rubra che durerà, parola di

Virginia Raggi, per sei mesi e non oltre le trecento tonnellate. Ponte Malnome potrà chiudere soltanto quando saranno aperti i nuovi dieci siti di trasbordo per i quali stanno già arrivando le rampe e i nastri. E per i quali si stanno anche alzando le barricate,come nel MunicipioIII a ridosso del Gra, vicino allo svincolo Roma-Firenze.

Contrarissima a sfruttare ancora Ponte Malnome è la consigliera M5S Simona Ficcardi che da lì viene e ha dovuto ammettere che «le promesse sono state tradite». Secca la replica del direttore del Dipartimento Ambiente, e vero assessore ombra, Laura D’Aprile: «Gli atti di indirizzo politico devono trovare una corrispondenza tecnico-amministrativa e contabile». Insomma: non basta dire «No non vogliamo rifiuti, impianti e discariche».

Ieri durante la Commissione Ambiente AMA ha fatto sapere che Ponte Malnome cesserà le proprie attività quando arriveranno i nastri e la rampa a Saxa Rubra.

Leggi anche: Virginia Raggi aveva promesso di chiudere la discarica di Ponte Malnome, ma…