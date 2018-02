Perché il Rosatellum potrebbe “regalare” più voti al PD

Il meccanismo elettorale del Rosatellum potrebbe concorrere a “regalare” altri voti e quindi altri posti in Parlamento al PD. È il meccanismo in base al quale Matteo Renzi nei giorni scorsi ha detto che il Partito Democratico “è già primo al Senato”. Sottintendendo: nei gruppi parlamentari. Spiega oggi Tommaso Ciriaco su Repubblica:

Serve una breve premessa tecnica, per comprendere questa sfumatura della legge elettorale. Semplificando al massimo, in ogni singolo seggio gli scrutatori conteranno parallelamente i voti sui simboli e quelli espressi soltanto sui candidati uninominali. A “lettura” completata, i dati raccolti saranno inviati agli ufficio circoscrizionali presso le Corti d’Appello. E in quella sede, a notte fonda, i consensi espressi soltanto sul candidato uninominale non serviranno solo a decretare il vincitore del collegio, ma saranno anche ripartiti proporzionalmente tra le forze della coalizione. Come?

Rispettando le percentuali elettorali ottenute da quei partiti nel plurinominale. E non c’è dubbio che il Pd farà la parte del leone, conquistando più o meno l’80% del tesoretto del centrosinistra. Mentre Forza Italia e Lega dovranno dividerselo in parti uguali. C’è un caso di scuola che spiega più di mille tecnicismi questa potenziale dinamica. È concentrato nella letterina inviata da Gentiloni agli elettori del suo collegio, nel centro storico di Roma. La missiva mostra un fac-simile con il simbolo del Pd e il nome del premier. La croce, però, barra soltanto il nome del candidato, che non a caso punta a fare il pieno di consensi personali e slegati dal partito.