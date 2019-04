Perché Mattarella firmerà la legge sulla legittima difesa

Sergio Mattarella firmerà la legge sulla legittima difesa, anche se la lunga attesa del suo autografo cominciava a far venire qualche sospetto dalle parti del Quirinale. Ugo Magri sulla Stampa spiega oggi che rinviare la legge alle camere potrebbe non avere alcun effetto, vista la vasta maggioranza con cui il provvedimento è stato approvato:

È possibile, ad esempio, che la libertà di sparare agli intrusi non convinca Mattarella al cento per cento; o addirittura la consideri uno strappo alla nostra civiltà giuridica. Può darsi insomma che la lunga riflessione voglia segnalare un dubbio importante, una decisione sofferta. Nei casi più estremi, il presidente potrebbe negare la propria firma, chiedendo alle Camere un supplemento di esame.

Ma sulla legittima difesa sarebbe un boomerang: la maggioranza in Parlamento è così vasta, dai Cinquestelle a Forza Italia passando per FdI e Lega, che il testo tornerebbe sul Colle tale e quale; a quel punto Mattarella dovrebbe piegarsi o dimettersi. L’arma atomica del rinvio potrà servire forse per qualche futura occasione.

Più plausibile che le eventuali perplessità possano manifestarsi sotto forma di messaggio contestuale alla firma, come del resto è avvenuto per la legge istitutiva della Commissione banche. Questione di giorni, comunque: la Costituzione dà al presidente un mese di tempo per decidere, e ormai ci siamo.