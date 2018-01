Perché il M5S cambia simbolo

Cambia, rispetto alle Politiche del 2013, il simbolo del M5S. Nel logo del MoVimento infatti compare la scritta “ilblogdellestelle.it” che va a rimpiazzare la scritta www.movimento5stelle.it che figurava fino a oggi. Il nuovo simbolo, che è stato presentato oggi, è stato pubblicato anche sul Blog delle Stelle. «Il cambio testimonia anche l’ormai imminente distacco del M5S dal blog di Beppe Grillo», commenta oggi l’ANSA annunciandolo.

Ovviamente è possibile che la decisione sul cambio di simbolo – che non era stata annunciata prima né è mai stata votata, ma questi sono dettagli – sia dovuta al distacco di Beppe Grillo, che però ha scritto al Fatto domenica scorsa per smentire ogni suo disimpegno. E, soprattutto, fino a qualche tempo fa sul simbolo campeggiava la scritta www.beppegrillo.it, quindi non si capisce perché sia quello di oggi un segnale del distacco di Beppe dal M5S.

Invece, il cambio di simbolo potrebbe essere dovuto alla guerra dei trentatré grillini contro Grillo (e Di Maio) che sono andati in tribunale a Genova assistiti dall’avvocato Borré per contestare la decisione di chiudere l’associazione e aprirne una nuova dotandola di un nuovo statuto . Visto che in contestazione c’erano proprio, magari è possibile che il cambio di simbolo sia dovuto proprio a questa circostanza. Nel qual caso, ciò costituirebbe una prima, simbolica vittoria per i ricorrenti. Intanto martedì scorso si è svolto l’incontro tra l’avvocato, curatore speciale nominato dal tribunale, e i legali Borrè e Gazzolo per il provvedimento d’urgenza proprio su nome e simbolo. Tra una settimana potrebbe arrivare una prima decisione.