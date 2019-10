Perché ieri sera Mario Giordano non ci ha parlato di Bibbiano?

Immigrati violenti, taglio dei parlamentari, speculazioni economiche del Vaticano con i soldi delle elemosine e pure interessanti punti di vista “sull’ideologia green” che ha fatto diventare verde la maglia azzurra della Nazionale. Ieri sera a Fuori dal Coro si è parlato davvero di tutto. Mancava qualcosa però. Perché ieri sera Mario Giordano non ha parlato di Bibbiano come ha fatto nelle puntate dell’11, del 18 e del 25 settembre.

Mario Giordano parlaci di Bibbiano

Che sia stata una svista del famoso Donato oppure improvvisamente anche Giordano ha perso la voce su Bibbiano? Perché ieri di notizie “su Bibbiano” volendo se ne potevano dare. Ad esempio si poteva raccontare dell’esito dell’esame sui fascicoli degli affidamenti richiesti dal comune di Bibbiano fatto dal Tribunale dei Minori di Bologna. Da quegli accertamenti è emerso che sulle 100 richieste di affidamento solo 15 sono state accolte. E su quei quindici casi non è stata riscontrata alcuna anomalia. Perché Giordano non ha fatto una bella inchiesta per spiegarci che non è così, che il sistema Bibbiano esiste davvero anche se al momento non è ancora stato provato in termini giudiziari?

Eppure Giordano sembrava così credibile e appassionato quando a luglio strillava abbracciando la telecamera che lui non voleva più vivere «in un mondo che distrugge la nostra famiglia!». Perché è evidente che un’inchiesta molto delicata che riguarda una decina di casi in realtà mette in stato d’accusa tutto il sistema degli affidi ed è la dimostrazione di un piano diabolico per distruggere la famiglia.

Che dire della performance teatrale di Giordano che fa esplodere i palloncini per dimostrare che non c’è nulla di perverso nel farlo (e per carità, può benissimo essere così, ma non è questo il modo di fare informazione). Sembrava davvero interessato alle vicende drammatiche dei bambini finiti nel meccanismo oggetto dell’indagine della Procura di Reggio Emilia quando mandava in onda brani dell’ordinanza, facendoli recitare da un’attrice. Oppure quando parlava del dramma di quella famiglia di Reggio Emilia (non di Bibbiano) qui era stata tolta la figlia. Ve lo ricordate Mario Giordano che abbraccia il pupazzo della bimba “rapita” dagli assistenti sociali? Ladri di bambini, l’inferno di Bibbiano, titolava la trasmissione di Rete 4. E non è certo pensabile che l’inferno sia già finito. O che tutto si spenga così come se nulla fosse successo. Mario Giordano, almeno tu, parlaci di Bibbiano.

