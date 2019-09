Per Salvini Greta è ancora “la bimba di Bibbiano”

Matteo Salvini è uno che non si fa certo intimidire dalla realtà: è uno che se passa il treno ci si mette davanti e non ha paura di fermarlo con il suo dito indice e – è evidente – questa è la cifra della sua politica e il modo in cui guiderebbe l’Italia se fosse al potere. Un esempio di questo suo atteggiamento che si potrebbe mussolinianamente sintetizzare con un “Me ne frego della verità” è la storia di Greta, la bimba NON di Bibbiano che ha presentato sul palco di Pontida giusto per speculare un po’ sull’inchiesta sugli affidi della Val d’Enza. Il giorno dopo la sceneggiata si scoprì (la prima a scriverlo fu Selvaggia Lucarelli) che la storia di Greta non c’entrava nulla con Bibbiano. Si scoprì anche che i motivi dell’allontanamento di Greta dalla famiglia nulla c’entravano con la vicenda di Bibbiano. Dopo lo scoppio della storia Salvini se ne uscì con questo tweet furbissimo in cui confermava che Greta non c’entrava nulla con Bibbiano ma teneva il punto.

Nel frattempo il comparto Stampa, Propaganda & Fregnacce varie della Lega si affrettava a cancellare i tweet in cui la bimba veniva collegata a Bibbiano lasciandone però altri in bella vista. E la prova che allo staff di Morisi andasse benissimo spingere questa versione nei fatti la troviamo anche in alcuni post pubblicati nel gruppo Facebook “Matteo Salvini Leader” dove alcuni addetti alla comunicazione di Salvini parlano proprio della “bambina di Bibbiano” sul palco con Salvini. A pubblicare i post sono ad esempio Fabio Montoli, che su LinkedIn si presenta come membro del “team comunicazione Vicepresidente Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Interno Sen. Matteo Salvini”.

Oppure come Daniele Bertana, anche lui nello staff della comunicazione di Salvini al Viminale che ieri pomeriggio scriveva un post involontariamente comico: «SUL PALCO SALVINI FA SALIRE GRETA, UNA BIMBA DI BIBBIANO» salvo poi “precisare” tra parentesi «La bambina nella foto usata da Il Messaggero [in realtà è il Corriere NdR] non è Greta, bensì sua figlia. Il titolo dell’articolo e la foto non corrispondono, ma il concetto non cambia: #parlatecidiBibbiano».

Ieri, dalla D’Urso, è arrivata l’apoteosi: i leghisti e lo staff del Capitano difendevano Salvini dicendo che dal palco di Pontida lui non aveva detto letteralmente che Greta fosse di Bibbiano. Ieri Salvini ha detto che ha mostrato “la bimba di Bibbiano sul palco di Pontida”.

Tutto chiaro, no?

