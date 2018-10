Pensioni, quota 100 da febbraio 2019

Sarà possibile andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi a partire da febbraio 2019. La misura inserita nella legge di Bilancio prevede la possibilità (e non l’obbligo) di lasciare il lavoro con 62 anni e 38 di contributi, due requisiti sotto i quali non è possibile scendere. Esclusa la possibilità di andare in pensione soltanto con l’età contributiva, la cosiddetta Quota 41 che costa 8 miliardi. Secondo il governo maggiori pensionamenti permetterebbero alle imprese di assumere grazie al turn-over più giovani: una teoria però contraddetta da molti economisti e anche dalle aziende partecipate dallo Stato, che la scorsa settimana hanno incontrato a Palazzo Chigi membri del governo, che probabilmente non hanno capito ciò che gli è stato detto.

Per adesso comunque la combinazione minima è 62 anni e 38 di contributi. Al crescere dell’età però il requisito contributivo dovrebbe rimanere bloccato a 38, così da avere quota 101 fino a 104. Il Sole 24 Ore specifica le ulteriori particolarità delle norme: