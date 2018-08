Paolo Ferrara e la “buonanima” di Mussolini

Proprio mentre Paolo Bergamo scrive su Facebook che Salvini non dovrebbe citare Mussolini, Paolo Ferrara, ex capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Campidoglio attualmente autosospesosi cita proprio la “buonanima” per criticare il no in commissione di Vigilanza a Marcello Foa presidente della RAI. La linea di Ferrara è quella dei grillini, che dopo la bocciatura hanno parlato di riedizione del patto del Nazareno tra PD e Forza Italia per spiegare il no di Berlusconi al giornalista scelto da Matteo Salvini.

Marcello Foa è stato fatto fuori dal patto del Nazareno. Sarebbe stato un ottimo presidente per la RAI ma loro, come diceva Benito Mussolini, voglio diventare padroni di un paese di servitori.

Partito democratico e Forza Italia sono sempre stati alleati ma non capiscono che, proprio per questo, stanno andando verso l’estinzione. D’altronde la fine del loro predecessore è stata la stessa.

La frase citata da Paolo Ferrara è stata attribuita a Mussolini da Indro Montanelli e serve a dare del fascista alla presunta alleanza tra PD e FI.