Paola Taverna vi spiega la fattura elettronica

Ieri Paola Taverna ha avuto la bella idea di interessarsi su Twitter alla fattura elettronica, che in queste settimane sta facendo impazzire gli esercenti anche a causa dei disservizi dell’Agenzia delle Entrate. Il suo contributo al dibattito è stato questo: «La balla che è complicato fare la fattura elettronica è un’offesa all’intelligenza degli italiani. Forse chi tergiversa preferiva continuare a fare del nero?»

Quello che la Taverna non sa è che diversi utenti hanno riscontrato difficoltà a causa di oggettivi problemi tecnici. In alcuni casi il sistema sul portale dell’Agenzia dell’Entrate non era disponibile per l’operazione, sintomo forse che le risorse sono ancora sottodimensionate rispetto alle necessità e al numero degli accessi.

In molti hanno segnalato errori dovuti all’impossibilità di “controllare l’esito dell’invio”. Un problema che sembra essere comune a chi utilizza il servizio di fatturazione elettronica di Aruba (e pertanto uno differente rispetto da quello del sito dell’Agenzia delle Entrate).

Le difficoltà non riguardavano evidentemente “l’intelligenza” degli italiani, ma quella dei sistemi approntati per la fatturazione elettronica:

Ma il punto non è tanto questo, ma il fatto che subito dopo la pubblicazione del tweet sono arrivati moltissimi commenti di critica a quanto detto dalla Taverna, e che la maggior parte arrivava da personaggi con la bandierina sul profilo che si professavano elettori M5S:

I quali hanno non solo fatto notare come il M5S abbia criticato l’introduzione…

…ma hanno anche segnalato alla senatrice che non è obbligatorio aprire la bocca (o i social network) se non si ha niente di intelligente da dire.

Insomma, la Taverna non sembra aver notato tutto quello che è successo prima di proporre la sua ideona. Strano, vero?