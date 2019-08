Nei resoconti dei giornali di questi giorni si è parlato spesso di uno stato maggiore del MoVimento 5 Stelle che ha preso le decisioni sull’alleanza con il Partito Democratico guidato da Beppe Grillo e Roberto Fico. Tra i nomi citati in più occasioni c’è quello di Paola Taverna, che però, come Beppe, non era presente a nessuno degli incontri citati in questi giorni ma è stata per tutto il tempo in collegamento telefonico. Il motivo? Lo spiega oggi Annalisa Cuzzocrea su Repubblica:

La vicepresidente del Senato Paola Taverna è in ferie, all’estero col figlio, e non ha potuto dire la sua — come Dibba — se non per telefono. Così, la partita continua a condurla Di Maio. Sempre sotto traccia, lasciando che le dichiarazioni pubbliche le facciano Zingaretti e gli esponenti del Pd, rifiutandosi di dire a chiunque, anche ai deputati più vicini, cosa pensa sia meglio davvero. Aveva scommesso sulla tenuta dell’alleanza con Salvini, se non altro per l’intesa personale che si era creata tra i due un anno e mezzo fa. Non si aspettava il voltafaccia, nonostante in molti l’avessero visto arrivare, e ora non vuole esporsi finché tutto non sarà deciso.

La vicepresidente del Senato, insomma, in questi giorni in cui il MoVimento 5 Stelle si gioca il suo futuro, è in ferie all’estero e non è tornata in Italia per dire la sua ma è soltanto intervenuta per telefono.

