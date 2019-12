Paola Pisano e il conflitto d’interessi di Casaleggio

Claudio Tito su Repubblica oggi segnala il surreale conflitto d’interessi di Davide Casaleggio scoppiato ieri dopo che la ministra per l’Innovazione Paola Pisano ha confermato facendo sapere che il suo piano per l’innovazione che doveva entrare nel Milleproroghe – ma è stato nel frattempo cassato – era stato scritto con l’aiuto del figlio del fondatore del MoVimento 5 Stelle:

A parte, allora, una evidente questione di opportunità “politica”, emerge con prepotenza un enorme conflitto di interessi. Casaleggio offre i suoi suggerimenti per un testo che potrebbe diventare legge dello Stato e che dovrebbe disciplinare una materia fonte del suo interesse economico. Basta leggere la relazione all’ultimo bilancio presentato dalla Casaleggio e soci, quello del 2018, per capire quanta deformazione e quanto “berlusconismo” ci sia nella scelta compiuta dalla ministra Pisano e da tutta la delegazione grillina che in Consiglio dei ministri ha difeso quel testo.

In questo contesto è davvero accettabile che Casaleggio venga impudentemente assoldato per offrire la sua consulenza all’esecutivo per l’innovazione e la digitalizzazione del Paese? È un esponente politico o un imprenditore privato? Oppure si deve pensare che il nodo del conflitto di interessi possa essere stretto a fasi alterne? Questa, inoltre, è solo una faccia della medaglia. Quella più evidente. Il testo proposto ieri in Consiglio dei ministri presenta dei dubbi ulteriori.

La sua genericità e vaghezza, infatti, può generare equivoci e opacità. La digitalizzazione del Paese è indubbiamente una esigenza insopprimibile. Come lo è il rafforzamento della presenza dello Stato in questa opera. Eppure sembra sostanzialmente ignorato un tema che viene sollevato da tutti i Garanti della Privacy europei, compreso quello italiano: la conservazione dei dati e la tutela rispetto a un loro uso distorto.