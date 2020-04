L’ospedale alla Fiera di Milano: 26 milioni spesi per 53 posti letto e otto pazienti

L’ospedale alla Fiera di Milano, secondo Giulio Gallera, “per fortuna non è servito”. Eppure è un presidio «pronto a fronteggiare eventuali nuove necessità e nuove emergenze, dando una mano agli altri ospedali della Regione», secondo quanto sosteneva il leader della Lega Matteo Salvini. E un ospedale «che veglierà sulla salute dei lombardi come una vera e propria assicurazione contro il sovraffollamento delle altre strutture regionali», secondo quanto ribadivano fino a ieri dalla Regione guidata da Attilio Fontana. Oggi Alessandra Corica su Repubblica riepiloga come stanno le cose:

Nell’ospedale della Fiera di Milano, 25 mila metri quadrati presentati in pompa magna durante una conferenza stampa tanto affollata da far cadere sulla Regione l’accusa di aver favorito l’assembramento di troppe persone, al momento ci sono 53 letti pronti. Ma solo otto occupati da altrettanti pazienti. Erano dieci fino a ieri mattina, due li hanno dimessi in giornata: altri 104 letti sono pronti e in fase di collaudo, da lunedì prossimo potranno accogliere nuovi malati. Che però, se l’epidemia continuerà la sua (lenta) discesa, non arriveranno. E allora è quasi surreale addentrarsi nell’ospedale realizzato in una decina di giorni e costato circa 26 milioni, anche se «zero euro al contribuente», come sottolineano tanto Salvini quanto il Pirellone.

Lo spazio è enorme, semivuoto ma in grado di assolvere già così la sua prima funzione: dare alla sanità lombarda guidata dal governatore leghista Fontana e dal forzista Giulio Gallera la possibilità di avere qualcosa su cui puntare in un momento in cui i dubbi sulla gestione dell’emergenza, nella Lombardia dove la mortalità per Covid-19 ha un tasso superiore al 18%, iniziano a essere diversi. A partire dalla debolezza del sistema territoriale, con i medici di famiglia che più volte hanno denunciato «di essere stati lasciati soli». Fino al contributo parziale dato dalla sanità privata: le cliniche lombarde sul piatto hanno messo una parte delle loro risorse ma non tutte, 480 letti di intensiva a fronte degli oltre 1.200 degli ospedali pubblici, dove ormai il 90% dei pazienti ricoverati ha il Covid-19.