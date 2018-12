«Operazione scoiattolo annullata!»

Silvio Berlusconi annulla l’Operazione Scoiattolo. Lo scouting nei confronti del MoVimento 5 Stelle che doveva portare nelle file di Forza Italia gli eletti grillini con il maldipancia ha subito uno stop, racconta oggi Ugo Magri sulla Stampa:

Di Maio ha minacciato denunce, invitando i propri senatori a registrare di nascosto ogni abbordaggio per metterlo in rete e segnalarlo eventualmente alla Procura della Repubblica. Scoperto il piano, l’avvocato Niccolò Ghedini è intervenuto come una furia per bloccare tutto, «ma siamo matti?». Anche Gianni Letta si è fatto sentire.

Così Berlusconi ha capito che, permettendo ai suoi scoiattoli di raccogliere le ghiande grilline, avrebbe rischiato un bis dell’inchiesta scampata nel 2015 grazie alla prescrizione (il pm Henry John Woodcock l’aveva fatto condannare in primo grado a tre anni per aver «comprato» il senatore Sergio De Gregorio). E comunque, l’obiettivo di spargere il panico tra i Cinquestelle era stato già raggiunto, inutile insistere.