Oggi Zingaretti ha telefonato a Virginia Raggi, ma…

Dopo la vittoria alle elezioni regionali – per la prima volta un presidente viene riconfermato nel Lazio – Nicola Zingaretti ha avuto il solito giro di telefonate per la vittoria. Il governatore ne ha parlato oggi in conferenza stampa al tempio di Adriano in piazza di Pietra: “Stamattina ho chiamato la Raggi per aiutare la città a risollevarsi e offrire la nostra collaborazione. Pero’ la sindaca era impegnata e non ci ho potuto parlare. La richiamerò”. E le telefonate di rito con i concorrenti? “Ieri sera Stefano Parisi mi ha scritto, ci siamo sentiti per telefono per salutarci e ci vedremo la prossima settimana per un confronto anche per i prossimi anni. Lo ringrazio e l’ho ringraziato. Lombardi? Non l’ho sentita”.

Zingaretti ha poi tenuto a far sapere di non avere intenzione di accettare altri ruoli nel Partito Democratico: “In politica io non mi sono mai sottratto. Non ho mai pensato di aver interpretato questi 5 anni come una fase in cui non ho dato un contributo al mio partito. Ci sono forme diverse di contribuire alla politica e anche di partecipare alla vita di un partito o di una coalizione. Penso di aver dato un immenso contributo in questi anni al partito democratico ma se poi la domanda è cosa farò da grande dico che nei prossimi anni sarò il presidente della Regione Lazio, quindi credo che questo sia la cosa più ovvia da dire”. Infine, ha fatto sapere che Renzi gli ha mandato un sms per complimentarsi per la vittoria. Giusto qualche tempo fa uno che di politica se ne intende come Matteo Orfini, nel frattempo sconfitto all’uninominale a Roma, diceva che Zingaretti avrebbe dovuto dotarsi di “un profilo più politico” nella scelta degli assessori. Zingaretti ha continuato a fare le sue scelte in autonomia. E infatti, a differenza del PD nazionale, ha vinto le elezioni.