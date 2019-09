Nunzia Catalfo e il Jobs Act che non è così male

La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo esordisce nel suo nuovo ruolo rivalutando il Jobs Act e fissando paletti per il governo gialloverde: quota 100 e reddito di cittadinanza non si toccano. In un’intervista rilasciata a Simone Canettieri per il Messaggero la ministra che nel 2015 voleva uscire dall’euro si scopre molto allineata sia con l’attuale alleato che con quello precedente:

«Ho lavorato bene con la Lega, ma credo che non mi troverò male con la sinistra, proprio perché ci possono essere sensibilità comuni. E punti su cui iniziare a collaborare».

Ma come: e il Jobs Act di Renzi dove lo mettete? Lei e i suoi colleghi del M5S lo avete martellato e crivellato di critiche e dichiarazioni per giorni, settimane, mesi.

«Credo che occorra fare una distinzione. Quando parliamo di Jobs Act non si può dire che sia tutto sbagliato».

Questa è una notizia. O, come minimo, una conversione. Anzi, per tenersi bassi, è il primo miracolo rosso giallo: sta riabilitando la riforma Renzi sul lavoro, lo sa?

«Bisogna essere lucidi e guarderà la riforma nella sua complessità. Ad esempio la nascita dell’Anpal, la nuova agenzia per l’occupazione, è stato un fatto positivo e importante che non mi sento di criticare. Così come altre politiche sul lavoro. Occorre avere appunto uno sguardo d’insieme e non essere faziosi».

Si sta già riposizionando? Di questo passo rivaluterete anche la riforma Boschi?

«No, il discorso è proprio così: il mondo del lavoro ha mille punti di vista che vanno tenuti in considerazione. Il Jobs Act non è tutto da cancellare.».