Per Djokovic l’esclusione di tennisti russi e bielorussi da Wimbledon è “da pazzi”

Il numero uno del mondo di tennis maschile Novak Djokovic torna a far parlare di sé: non in merito alle sue prestazioni, dove si è distinto in negativo per l’eliminazione prematura a Monte Carlo per opera del modesto sfidante Alejandro Davidovich-Fokina lo scorso 12 aprile, ma per le sue dichiarazioni sulla decisione degli organizzatori di Wimbledon di non far partecipare al torneo tennisti russi e bielorussi. “Condannerò sempre la guerra, non sosterrò mai la guerra essendo io stesso figlio della guerra – ha detto Djokovic – essendo cresciuto durante le guerre civili che hanno seguito il crollo della Jugoslavia. I tennisti, gli atleti non c’entrano niente con la guerra. Quando la politica interferisce con lo sport, il risultato non è buono. So il trauma emotivo che lascia, tutti sappiamo cosa è successo in Serbia nel 1999. Nella storia recente nei Balcani abbiamo avuto molte guerre. Tuttavia, non posso sostenere la decisione di Wimbledon, penso sia da pazzi”.

La decisione, arrivata anche su spinta del governo inglese di Boris Johnson, particolarmente inviso al Cremlino, aveva sollevato molte polemiche. Il presidente della Federazione russa di tennis Shamil Tarpishchev ai microfoni di sport-express.ru aveva detto: “Non possiamo fare nulla. Considero questa decisione sbagliata, ma qui non si può cambiare nulla: il proprietario è un gentiluomo. La Federazione Tennis ha già fatto di tutto. Non voglio parlare di questo argomento, tutto quello che dico andrà contro gli atleti. Con le mie parole, gli atleti possono solo peggiorare”.

La reazione della Russia

Più duro Dmitry Svishchev, capo del Comitato della Duma di Stato per la cultura fisica e lo sport: “Purtroppo, i nostri timori sono stati confermati. La Gran Bretagna è nota per le sue brillanti dichiarazioni anti-russe e per la sua posizione dura nei confronti del nostro paese. Ora vediamo una completa isteria in relazione agli atleti russi e bielorussi. La World Tennis Federation ha permesso ai nostri tennisti di partecipare ai tornei ATP e WTA sotto bandiera neutra. Un’altra cosa è che Wimbledon, il torneo più antico del mondo, vive secondo regole e principi propri. Ma la loro decisione di sospensione non ha nulla a che fare con lo sport. È politica e denaro. E sarà il pubblico a soffrire di più. I tennisti russi e bielorussi sono la decorazione di qualsiasi torneo”.