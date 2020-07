Notizie di oggi: la prima pagina del Fatto Quotidiano dell’8 luglio

Sulla prima pagina del Fatto Quotidiano le notizie di oggi iniziano con l’annuncio che l’Ordine dei giornalisti in Lombardia si occuperà del caso di Leon Pappalardo. Non per indagare su quanto ha scritto il Giornale. E neanche per dire qualcosa sui social della Lega che lo hanno messo alla gogna. Ma per aprire un fascicolo contro la madre Selvaggia Lucarelli: “L’Ordine (o Disordine) dei giornalisti lombardo (o lumbard) apre un fascicolo contro Selvaggia Lucarelli dopo gl’insulti leghisti al figlio: il mondo alla rovescia”.

Sul Fatto Quotidiano le altre notizie in prima pagina di oggi riguardano il decreto semplificazioni e il timore di disastri tipo “ospedale in fiera” per i cantieri veloci annunciati: “Il testo elimina l’obbligo di fare le gare fino alla cosiddetta”soglia europea , cioè 5,2 milioni. L’affidamento sarà diretto fino a 150 milaeuro. Oltre si andrà con procedura “negoziata” chiamando un numero di imprese variabile: 5 fino a 350 mila euro, 10 fino al milione e 15 fino alla soglia. I tempi vengono accorciati (da 2 a 4 mesi per individuare l’aziendae l’affidamento, del ritardo ne rispondono i dirigenti). Parliamo del 97% degli appalti pubblici in Italia”.