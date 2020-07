Il Capitano dice che Selvaggia Lucarelli “ha dato in pasto ai giornali suo figlio”. Ieri le pagine della Lega e di Noi con Salvini hanno ripetutamente aggregato il video e articoli che parlavano dello scontro con il 15enne. Dando il via agli insulti nei commenti

“Io non l’avrei identificato, chiedete al ministro dell’Interno. Non so se è in atto una repressione della libertà di pensiero e di parola da parte dell’attuale ministro dell’Interno. Chiedete a lei, visto che non può più essere colpa di Salvini, fortunatamente”: il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto così a una domanda su Leon Pappalardo, figlio quindicenne della giornalista Selvaggia Lucarelli, ieri identificato dalla polizia dopo averlo contestato ad un gazebo della Lega a Milano.

Come Salvini e la Lega fingono di non aver messo alla gogna Leon Pappalardo

“Io non avevo riconosciuto né lui né lei. Se la mamma ritiene di sfruttare un bimbo di 15 anni per battaglia politica io non commento, da giornalista rispetto la carta di Treviso e quindi la tutela dei minorenni” ha sostenuto Salvini commentando l’episodio, il cui video è diventato virale sui social, durante una conferenza nella sede di Fai Conftrasporto. “E’ stata lei – ha aggiunto – a buttare in pasto ai giornali suo figlio. Non commento le scelte degli altri genitori, mio figlio è geloso della sua privacy e sono contento così. Per me l’episodio non esisteva neanche, l’ha montano la signora, le mando un bacione”.

In primo luogo c’è da segnalare che il figlio di Lucarelli, che oggi si è preso del “piccolo molestatore” da Giannino della Frattina sul Giornale, oggi su Twitter ha voluto spiegare il suo gesto: “Ho detto quello che pensavo credo e non cerco visibilità, ma se Salvini parla agli adolescenti stando su tiktok io posso parlare a lui in strada, penso”. In secondo luogo, sulla pagina della Lega appena 17 ore fa è stato pubblicato un pezzo del Giornale che raccontava la vicenda con il commento “Il suo governo”?!? corredato di faccina da bimbominkia. Il riferimento è alla frase che il 15enne ha detto al Capitano riferendosi evidentemente alla sua politica, e non al suo governo.

La gogna di Salvini e della Lega

Poi c’è anche da segnalare che la Lega ha pubblicato sulla sua pagina facebook una parte del video di Local Team in cui si racconta la giornata del Capitano – tagliando le contestazioni di chi se la prendeva con il Capitano per non aver fatto “quota 41″… – e casualmente nell’occasione sono arrivati anche molti insulti al 15enne. Anzi, no, non è un caso. La pagina della Lega e quella del Capitano mettono abitualmente alla gogna le persone ben sapendo che arriveranno insulti che però non cancellano mai (in compenso cancellano spesso i commenti che sfottono il Capitano, anche a notte fonda).

Altri insulti sono stati raccolti da @Auniversale su Twitter:

Il tutto è stato condiviso dalla pagina Noi con Salvini. E delle aggregazioni si è accolta anche la madre:

Vedo che la pagina ufficiale Lega Salvini premier, non paga di averlo fatto una volta, pubblica per la seconda volta il video di mio figlio. Volevo rasserenarli: non state raccontando un quindicenne. State raccontando voi stessi. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 5, 2020

Quindi le risorse online della Lega hanno buttato in pasto agli insultatori di professione su Facebook il figlio della Lucarelli. In tutto ciò, Salvini non si è accorto di nulla, vero?