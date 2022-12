Non c'è accordo tra PD e M5S nel Lazio: Giuseppe Conte candida la giornalista Donatella Bianchi

In Lombardia, ci sarà un’alleanza – sancita anche dal voto online dopo l’annuncio di Giuseppe Conte – tra il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico attorno al nome di Pierfrancesco Majorino. Nel Lazio, invece, i due partiti correranno con due candidati e due liste differenti. Perché dopo settimane in cui si è tentato un accordo, i pentastellati hanno deciso di correre da soli nella corsa alla poltrona lasciata vacante da Nicola Zingaretti. E il nome su cui i grillini hanno puntato è quello della giornalista, ex Presidente del WWF, Donatella Bianchi.

Donatella Bianchi, chi è la candidata M5S per le Regionali del Lazio

L’annuncio ufficiale è arrivato dalle parole di Giuseppe Conte che, in un’intervista rilasciata oggi al quotidiano Avvenire, ha confermato le voci che già circolavano nell’ambiente pentastellato da qualche giorno:

“Incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050”.

Giornalista Rai, conduttrice del programma Linea Blu, ex Presidente del WWF (dal 2014 al 2019) e al vertice del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Donatella Bianchi ha 59 anni. È nata a La Spezia e ha, nella sua carriera, sempre affrontato temi legati all’ambiente e all’agricoltura. Giuseppe Conte, dunque, ha scelto lei come figura da contrapporre politicamente agli altri due nomi già in campo: Alessio D’Amato per il PD (e il Centrosinistra) e Francesco Rocca per quel che riguarda il Centrodestra. Ma perché nel Lazio nn è stata trovata la convergenza con il Partito Democratico?