Il 26 maggio scorso il coro Piccole Colonne ha pubblicato sulla sua pagina facebook una canzone chiamata “Filastrocca della mascherina“, scritta con l’intento pedagogico di spiegare ai bambini l’utilità dell’uso del dispositivo. Il testo della canzone spiega semplicemente le regole di igiene da utilizzare in questo periodo di emergenza Coronavirus, dall’uso della mascherina al lavaggio delle mani.

Il poderoso attacco dei No Mask alla filastrocca della mascherina

Da qualche giorno però la pagina facebook e il video su Youtube è diventata oggetto dell’attacco dei No Mask, che hanno riempito di commenti (nel frattempo in gran parte cancellati) la pagina facebook e di voti negativi il video di Youtube.

Come è stato raccontato da DossierPuntoUno, nei gruppi di no-vax, no-mask etc è stata proposta e applicata una shitstorm nei confronti della canzone cantata dai bambini.

E in poco tempo sono arrivati i commenti: “Pecore imbavagliate che aspettano il macello”, “che incubo”, “Chiedo se qualcuno conosce l’autrice di questo scempio, che vado ad asfaltarla”, “Selezione naturale. Faranno una brutta fine”, “ma chi sono i malati mentali che hanno permesso ai figli una cosa del genere”, “filastrocca de li mortacci vostri”, “Io a scuola se avessi un figlio ora non lo porterei a scuola!!! Che malati di mente!!!”, “Andiamo a prenderli li buttiamo in piazza e li mettiamo a testa in giù”.

Nel frattempo la moderazione della pagina ha giustamente utilizzato il banhammer contro i simpaticoni, anche se qualche commento ancora resiste: “. Io ho trovato un articolo del 25 marzo, dell’ OMS, che nel frattempo forse ha cambiato idea, dove si dice che le mascherine non portano nessun vantaggio, che le usano i medici, e forse le persone malate. Bene. I vostri bambini quindi sono già malati. Da qui a portarli all’ ‘ospedale il passo è breve“, oppure “Roba da matti, giù le mani dai bambini!!!! I bambini devono giocare in spazi aperti, interagire con altri bambini, giocare, esprimere loro stessi. Li volete lobotomizzare distruggendo ogni singola personalità? Vergogna!”. Per fortuna però la stragrande maggioranza invece è allibita da questo comportamento:

Significa che anche da queste parti c’è ancora speranza.