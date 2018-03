I romani infuriati contro l’assessore che si vanta dei risultati positivi con la neve a Roma

L’assessore al bilancio della Giunta Raggi Gianni Lemmetti ha pubblicato ieri un post sulla sua pagina Facebook in cui si autoelogia perché per la neve a Roma l’amministrazione ha speso meno di quanto è stato speso nel 2012: 15 milioni di euro per un disastro all’epoca di Alemanno contro “una situazione ben gestita con 2 milioni di euro” nel 2018.

Curiosamente, insieme a una buon numero di Bene, Bravo Bis, c’è anche un buon numero di persone che contesta l’ottimismo panglossiano dell’assessore: “Lasciar stare queste polemiche, non parlare male degli altri ma darsi da fare. Inoltre in tutta onestà nel 2012 è stata molto più intensa la nevicata. Il fair play ci migliora, lasciamo le polemiche ai chiacchieroni”, dice Leonardo. “Sig.Lemmetti,nn si chi lei sia né mi interessa,so solo che è un ultrá a cinque stelle dalla corbelleria che ha scritto. Non dico tanto,ma almeno un centimetro da sarto lo potrebbe usare,o almeno una visita oculistica. Nel 2012 l’Italia è stata sommersa dalla neve e neanche Roma è stata risparmiata con una nevicata record con cm di neve.Quest’anno si è trattato di mm di neve,quindi mi sembra più spropositata la cifra spesa dalla vostra sindaca”, gli fa eco Peppino.

Ma c’è anche chi è più esplicito: “il problema delle buche vedo che invece lo state gestendo alla grande!! non posso nemmeno andare al lavoro da tor bella monaca ad ottaviano per paura di caderci dentro e rompermi qualcosa oltre allo scooter che tanto vi guarderete bene dal risarcire!! siete dei barbari!!”, sottolinea Gianni; “Mi soffermo solo all’inizio per evitare di leggere altre stronzate. Non è per difendere Alemanno di cui non mi frega una cippa ma mi dite quale differenza c’è tra il 2012 che ha superato ogni record di nevicate negli ultimi 100 anni con la nevicatina di quest’anno??? Non le scrivete ‘ste cose per favore altrimenti mi fate pensare che siete convinti di parlare con gli asini….ma per piaceeereee….”, gli fa eco Giuseppe.

E ancora: “Ma nei due milioni di euro sono compresi anche i soldi che spenderete per riparare le buche che, se il sale fosse stato sparso per tempo, non si sarebbero aperte?”, scrive Federica; “Parlate solo di soldi risparmiati se non fate niente,non spendete,I soldi ci sono ma noi vogliamo strade sicure e servizi ,non ci interessano le chiacchiere da casalinga depressa”, segnala Nadia.