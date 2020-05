Il Nazismo esoterico

La lettura mefistofelica sul Faust di Goethe mi ha aperto un mondo. Alcuni amici colti mi hanno fatto notare che Goethe prende spunto dal Dottor Faustus di Marlowe e che Marlowe faceva parte della società segreta “School of Night” fondata da Walter Raleigh e di cui facevano parte, fra gli altri, George Chapman, Matthew Roydon e Thomas Harriot. Shakespeare (forse anche lui membro della “setta”) citò questa società segreta, nota anche come School of Atheism nei misteriosi versi “Black is the badge of hell / The hue of dungeons and the school of night”. Questa misteriosa società è quasi sempre indicata come una delle condizioni al contorno che hanno facilitato la rivoluzione scientifica che, di lì a un secolo, avrebbe portato l’Inghilterra a costruire il suo immenso impero. Ma si è in grado di quantificare il reale impatto sulla storia dell’umanità di associazione massoniche, segrete e magiche? Proprio per rispondere a questo interrogativo, in questi giorni mi son letto il bel libro “Il mattino dei maghi” di Louis Pauwels e Jacques Bergier, entrambi appassionati di occultismo. E’ un libro intelligente ricchissimo di spunti. Ha tanti chiari meriti. Ad esempio è stato il precursore dell’archeo-astronomia, ossia datare un complesso architettonico dalla posizione delle stelle come il libro propone per il sito monumentale di Tiahuanaco suonendone la datazione ben 12 mila anni prima di Cristo. Ha anche qualche demerito quale ad esempio che è stato il precursore della corrente di pensiero che fa riferimento alla scienza alternativa (da Peter Kolosimo a Giacobbo).

Parte dalla premessa che la scienza ufficiale può avere una deriva religiosae su questo concordo. Ad esempio il dibattito fra Burioni e gli altri virologi mi sembra più un dibattito teologico, in cui ciascuno difende la propria verità, piuttosto che un dibattito scientifico. A fine 800 il positivismo era più una religione integralista (con i suoi assiomi) che una corrente filosofica. Segnali dell’ottusità positivista furono le dimissioni nel 1875 del direttore del Patent Office Americano perché non c’era niente da inventare… Nel 1887, il chimico Berthelot dichiarò che l’Universo non aveva più misteri. Nello stesso periodo, il Ministro della Guerra Tedesco, avendo sentito la sua Commissione Tecnica (dovevano essere gli antenati degli scienziati delle molteplici CT attuali, nate come funghi grazie all’emergenza Covid) , dichiarò impossibile che gli aeroplani potessero mai funzionare. Ovviamente tutto fu smentito dal grandissimo sviluppo della fisica (relatività, fisica quantistica) e della tecnologia all’inizio del 900. La scienza, a tutti i livelli, ha la tendenza di non accettare come veri fatti non spiegabili dalle conoscenze che si hanno e di dare spiegazioni alternative cervellotiche. Ad esempio, quando Dante descrive il folle volo di Ulisse dice che quando passò l’equatore vide che ad indicare il Polo Sud c’erano 4 stelle “I’ mi volsi a man destra, e puosi mente/a l’altro polo, e vidi quattro stelle/non viste mai fuor ch’a la prima gente”. Il problema è che le prime rappresentazioni cartografiche della Croce del Sud sono quelle rispettivamente di Petrus Plancius del 1598 e di Jodocus Hondius del 1600: vale a dire, circa tre secoli dopo. Qui i Dantisti, invece di supporre che la notizia della Croce del Sud fosse arrivata, grazie ai mercanti arabi, nella Firenze del 300, centro di scambi e commercio mondiale, si sono lanciati in spiegazioni molto più implausibili dell’ipotesi precedente. Ancora più misterioso è come abbia fatto invece Swift , nei Viaggi di Gulliver, non solo a dichiarare che intorno a Marte girassero due piccoli satelliti ma anche ad azzeccare il periodo di rotazione. Infatti Phobos e Deimos furono scoperti dalla scienza ufficiale, ben 150 anni dopo, nel 1897 dall’astronomo americano Asaph Hall. Premonizione? Improbabilissimo colpo di culo? L’ultima parte del libro èinfatti dedicata proprio ai fenomeni ESP. Ora la mia sensazione è che qualcosa esista. Tutti noi abbiamo avuto premonizioni ed intuizioni “strane”. Certamente gli autori su questa parte sono un po’ ingenui ma bisogna ricordare che questo libro è stato scritto ben 60 anni fa e son stati dei veri pionieri in questo campo.

Molto più interessante è l’interpretazione esoterica del Nazismo. La chiave di lettura data potrebbe essere il chiavistello per capire il fenomeno nazista altrimenti (almeno per me) inspiegabile. Il popolo Tedesco non solo era prostrato dalla Prima Guerra Mondiale persa, ma anche la Scienza sembrava vacillare. Le nuove teorie fisiche (mondo quadri-dimensionale? Luce che è contemporaneamente onda e materia? Energia e massa la stessa cosa?) creavano scompiglio. Arrivarono degli “apprendisti stregoni” e proposero teorie “semplici” e che spiegavano tutto. Hanns Hörbiger sviluppò la teoria del Ghiaccio Cosmico che ebbe vasta notorietà in Germania prima e durante il Nazismo, tanto che la accettarono persino Adolf Hitler e un ampio numero di gerarchi e scienziati nazionalsocialisti. La teoria di Hörbiger sosteneva che la Terra avesse avuto, nel suo passato arcaico almeno 4 lune, progressivamente precipitate sulla Terra stessa, provocando immani cataclismi. I periodi di avvicinamento dei satelliti avrebbero provocato (per diminuzione della gravità) la nascita di stirpi di giganti, di cui parlano la varie mitologie. La cattura dell’attuale satellite della Terra, la Luna, avrebbe inoltre provocato la sommersione di Atlantide e Lemuria. Altra teoria di moda all’epoca nazista era quella della terra cava. L’ipotesi suggestiva, è che Hitler fosse pure lui uno “stregone”. Il suo obiettivo era fondare una religione che si richiamasse agli antichi miti dei Nibelunghi. Probabilmente era una specie di medium che quando parlava finiva in trance riuscendo così a soggiogare gli spettatori. Certi atti più crudeli del nazismo potrebbero essere spiegati come sacrifici umani alle divintà del Walhalla nazista. Le famigerate SS erano più sacerdoti invasati che dei militari. Se avesse vinto Hitler, probabilmente il mondo si sarebbe trovato con una religione neo-pagana che avrebbe adorato come profeta Hitler. D’altra parte alcune religioni sono nate proprio così: pensiamo all’Islam con Maometto che ha fondato un impero solo dopo aver introdotto prima una nuova religione. Arthur Machen (inventore della leggenda degli Angeli di Mons) spiega molto bene questa suggestione. Dice che seguire il Male è difficile, anzi più difficile, che seguire il Bene.Però si può seguire il Male senzanecessariamente fare il male comunemente detto. Seguire l’infinito credendo in Dio ed essendo conseguenti di ciò è seguire il Bene, Seguire l’infinito rinnegando Dio ed essendo conseguenti di ciò è seguire il Male. Idea che, tra l’altro, si trova nell’Apocalisse, i freddi e i caldi sono messi alla sinistra e alla destra di Dio, i tiepidi vengono invece vomitati. Il Nazismo, in questo senso, non era una ideologia politica ma più una religione tesa verso il Male, come giustamente lo ha definito Papa Giovanni Paolo II. Accomunare il Comunismo o lo stesso Fascismo al Nazismo è incorretto e fuorviante.

Poi molto interessanti alcuni personaggi storici descritti nel libro e che io non conoscevo: Fulcanelli che sosteneva essere un alchimista del 1500 che aveva trovato l’elisir della lunga vita, Charles Fort che ha passato la vita a collezionare fatti inspiegabili e che deriderva la scienza troppo sicura di sé, Boskovich, scienziato dell’inizio dell’800 in incredibile anticipo sui tempi quasi fosse come il Dottor Who un viaggiatore del tempo. Insomma una carrellata sia di personaggi a me sconosciuti e sia di prospettive storiche che non avevo proprio mai considerato.