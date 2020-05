Le immagini dei Navigli ieri e le distanze dei ponti

Alla fine dello scorso aprile il sito del canale televisivo danese Tv2 ha pubblicato un articolo in cui ha mostrato come sia possibile, usando un teleobiettivo invece di un obiettivo grandangolare, ottenere fotografie che manipolano la realtà sulle persone in strada, facendole sembrare più vicine tra di loro rispetto a quello che realmente sono. Ólafur Steinar Gestsson e Philip Davali hanno mostrato il diverso effetto degli scatti a seconda dell’utilizzo dell’obiettivo:

Quanto sono vicine le persone? Queste foto vengono scattate contemporaneamente, ma mostrano due cose molto diverse https://t.co/ulJEebG4ra pic.twitter.com/jECTgZA7tG – TV 2 NEWS (@ tv2newsdk) 26 aprile 2020

Nel lunghissimo articolo sono presenti molti confronti tra le immagini scattate con i due diversi obiettivi e spiegano molto riguardo la possibilità di manipolare le immagini.

Il sito di notizie danese ricorda alle persone di essere scettici sul modo in cui i fotografi di notizie scattano foto. Ecco lo stesso posto, una foto scattata con una lente zoom e l’altra con una lente grandangolare: https://t.co/lPMJDHXOfD pic.twitter.com/mOSpiFEsDx – Thomas Baekdal (@baekdal) 26 aprile 2020

Ieri invece Repubblica ha pubblicato un video di Daniele Alberti in cui si vuole dimostrare come a soli quattro giorni dall’inizio della ‘fase 2’ i Navigli di Milano tornano ad affollarsi: “Come documentano le immagini, intorno alle 19 del 7 maggio, erano numerosi i cittadini in Darsena che non indossavano la mascherina e non rispettavano le misure di distanziamento sociale disposte dal governo”.

E c’è chi fa notare che anche le immagini mostrate nel video siano frutto della stessa “illusione” ottica:

Questo video è più realista.

Vicino al carretto c’era il maggior assembramento.

Non voglio sostenere che il naviglio fosse vuoto.

Ma sono 615 metri di strada tra i 3 ponti. https://t.co/6MGOl3seTd pic.twitter.com/mXcijVkODn — Dischivolanti (@Dischivolanti) May 8, 2020

Ma soprattutto c’è chi, come @lbianchetti, fa notare che i tre ponti che si vedono molto vicini nel video ai Navigli di Repubblica sono a molte centinaia di metri di distanza.

Ciò nonostante a noi continua a sembrare che il problema non siano gli obiettivi, ma i tamponi. E i governatori che riaprono il più possibile per far felici le categorie di commercianti e poi si lamentano della troppa gente in giro.

Ok, forse c'era molta gente. Mi sembra però palese che la missione di Repubblica sia diffondere notizie in un modo che si può solo definire A CAZZO.

Per farvi capire meglio le distanza, chiamiamo con A il ponte e con B la pianta rampicante. pic.twitter.com/Y5xOuShdV2 — Massimo Fiorio (@dietnam) May 8, 2020

