Dottor Attilio & Mister Fontana: il governatore che si lamenta della gente in giro e intanto riapre tutto

Attilio Fontana è un governatore curioso: passa metà del suo tempo a lamentarsi della gente in giro e l’altra metà a riaprire attività che portano ad avere più gente in giro. Il presidente della Regione Lombardia oggi fa professione di saggezza sul Corriere della Sera dicendo che bisogna guardare i dati prima di annunciare date:

«Secondo me il concetto di fase 2 è stato fin troppo caricato di aspettative. Questo, in realtà, è il momento più delicato, è quello del monitoraggi, del controllo, della raccolta di dati utili per capire cosa ci aspetta. Certo, siamo tornati a fare molte cose che per due mesi non potevamo fare, stiamo verificando che il sistema del trasporto pubblico locale regga, ma non possiamo perdere di vista la sostanza: siamo alle prese con un’epidemia. È di questo che dobbiamo occuparci, innanzitutto».

E invece?

«E invece vedo tanta gente che si è riversata nei parchi per le strade, davanti ai bar e che usa la mascherina come un nuovo accessorio da tenere sotto il mento e da indossare

correttamente in caso di controlli. Insomma, il punto è stabilire e rispettare alcune regole che consentono un certo livello di sicurezza. Esattamente lo stesso criterio che io suggerivo per le attività economiche e commerciali».