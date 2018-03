Il murale del bacio tra Salvini e Di Maio

Tvboy, street artist italiano, a poche ore dall’insediamento delle nuove camere ha disegnato sui muri vicino Montecitorio un murale che potrebbe costituire un’anticipazione del governo che verrà: il disegno rappresenta Matteo Salvini e Luigi Di Maio impegnati in un bacio. Il murale si trova in via del Collegio Capranica, a pochi passi dalla sede della Camera dei deputati. La pittura del murale è stata immortalata in questo video pubblicato da Repubblica.it.

Tra le opere c’è anche Giorgia Meloni che tiene in braccio un bimbo di colore. Il bacio tra Salvini e Di Maio arriva proprio mentre la Lega e il MoVimento 5 Stelle sono impegnati nella scelta dei candidati delle camere, senza riuscire a trovare l’accordo con il resto del centrodestra sul nome di Paolo Romani, candidato non apprezzato dai 5 Stelle a causa di una condanna per peculato. Oggi si comincia a votare sia al Senato che alla Camera e le regole diverse nell’elezione della seconda e della terza carica dello Stato potrebbero costituire un banco di prova per la costruzione della maggioranza che varerà il nuovo governo sotto la regia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto l’autore fa sapere che l’opera è stata già “censurata”:

Il bacio ricorda il famoso murales di Berlino che raffigura il bacio tra Leonid Breznev ed Eric Honecker. Il murales di Berlino si ispira alla celebre foto del bacio fraterno socialista tra Erich Honecker e Leonid Brezhnev durante i festeggiamenti del 30° anniversario della Repubblica democratica tedesca della Germania Est nel 1979.