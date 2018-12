Giovanni Mucciaccia e Di Maio che ha esagerato con Art Attack

Giovanni Mucciaccia, ex storico conduttore di Art Attack, programma di bricolage per bambini, sulla sua pagina Facebook ha ironizzato sulla simpaticissima lista “Fatto” pubblicata da Luigi Di Maio per millantare di aver approvato la Manovra del Popolo, che invece si trova ancora in Senato e deve ancora passare alla Camera.

“Ho idea che Luigi Di Maio abbia un po’ esagerato nel guardare Art Attack da piccolo, non trovate?”, ha scritto Mucciaccia che durante la sua trasmissione usava l’intercalare “Fatto? Fatto?” dopo aver spiegato come costruire o riparare qualcosa.

In attesa di renderci conto anche di tutto quello che il governo ha fatto ma Di Maio ha evitato di dirvi perché non molto popolare – ad esempio il blocco delle assunzioni all’Università o l’aumento delle tasse per gli enti non commerciali, la buona notizia è che il vicepremier almeno qualcosa ha studiato.