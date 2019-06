Il motorino del presidente del municipio Amedeo Ciaccheri a fuoco

Questa notte lo scooter del presidente del Municipio VIII di Roma, Amedeo Ciaccheri, è andato a fuoco. A denunciarlo è lo stesso minisindaco della zona della Garbatella che parla apertamente di “intimidazione nei miei confronti”. Postando le foto del veicolo in fiamme su Facebook, Ciaccheri scrive: “Questa notte il mio scooter, l’unico mezzo di trasporto a mia disposizione, e’ stato dato alle fiamme. A tarda notte e nei pressi della mia abitazione. Un incendio circoscritto che non lascia spazio a fraintendimenti: si tratta di un gesto preciso di intimidazione nei miei confronti. Le Forze dell’Ordine sono intervenute e stanno effettuando i dovuti rilievi scientifici”.

Poi il giovane minisindaco, vicino ai movimenti di sinistra e a quelli per il diritto all’abitare, sottolinea: “Non sara’ certo questo ad intimidirmi, ne’ a fermare le battaglie per il territorio, per la città e per la dignità delle persone nel Municipio che governo. Non ci fermiamo, andiamo avanti, c’e’ tanto lavoro da fare”.

Ciaccheri ha ricevuto solidarietà da Nicola Zingaretti, Andrea Casu e Virginia Raggi: “Vicinanza e solidarietà ad Amedeo Ciaccheri, presidente VIII Municipio. Questa notte incendiato suo scooter. Istituzioni sempre unite. #NonAbbassiamoLoSguardo”.

