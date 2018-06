Il ragazzo morto di morbillo in Francia

In Francia, un ragazzo di 26enne, immunodepresso e per questo quindi non vaccinato, è morto a causa del morbillo. Lo ha reso noto l’Agenzia francese per la salute pubblica senza fornire ulteriore dettagli sulla vittima. Si tratta del secondo decesso in Francia per morbillo, il 22esimo dal 2008: lo scorso febbraio, a Poitier, una madre 32enne aveva perso la vita dopo un contagio.

Un altro paziente, di 17 anni, anche lui immunodepresso, è ricoverato in “prognosi riservata” sempre per morbillo. I nuovi casi di decesso e l’aumento delle segnalazioni (2.567 casi da novembre) hanno spinto le autorità sanitarie – scrive il quotidiano Le Figaro – a ribadire l’importanza della vaccinazione: “E’ importante ricordare il beneficio collettivo dell’immunizzazione del morbillo. Ed è essenziale vaccinare l’entourage di persone immunodepresse e altre persone che non possono essere vaccinate, in particolare i bambini di età inferiore a un anno e le donne in gravidanza”.