Monte Carnevale: come la Giunta Raggi potrebbe cambiare idea su Malagrotta 2

La Giunta Raggi potrebbe cambiare idea su Monte Carnevale. Dopo il capolavoro d’ipocrisia della scelta del sito alle 16 del 31 dicembre, quando in molti erano distratti sul Veglione, e senza alcun annuncio nei canali ufficiali della sindaca e del MoVimento 5 Stelle Roma, ieri durante un incontro con il Comitato Valle Galeria Libera – raccontato dai presenti nel loro blog – i grillini hanno fatto circolare l’ipotesi di tornare sui loro passi se vengono attestati rischi concreti per la salute della popolazione e per quella del territorio.

Si tratterebbe dell’ennesimo colpo di scena nella trattativa infinita tra Comune di Roma e Regione Lazio, che finora ha visto il Campidoglio cercare prima in tutti i modi di non prendere la decisione sulla discarica e poi tentare di scaricarla su via della Pisana. Il tutto di fronte a un’emergenza rifiuti che a Roma si fa sentire in tutte le strade durante le vacanze di Natale e Capodanno. I grillini, che avevano promesso di portare il livello della raccolta differenziata al 70% entro il 2021, hanno visto svanire di fronte alla realtà la loro strategia ma non intendono prendersi la responsabilità politica di risolverla con ulteriori alternative. Ma sembrano disposti a tornare indietro sulla scelta di Malagrotta 2 dopo la pressione delle proteste della Valle Galeria.

L’ennesima giravolta della grillina, racconta Il Messaggero, matura a tarda sera, dentro le stanze di Palazzo Senatorio dove sciamano per tutto il giorno esponenti stellati di ogni ordine e grado. Rappresentanti dei territori, qualche parlamentare (vedi il capo della Commissione Ecomafie, Stefano Vignaroli, visibilmente irritato), soprattutto i consiglieri comunali di maggioranza: 7-8 sono ormai in rotta per la scelta fatta a Capodanno, quando la giunta M5S ha indicato a sorpresa, per la discarica, l’area di Monte Carnevale, nel cuore della Valle Galeria.

La annuncia la presidente del Municipio XII Silvia Crescimanno, che parla di una riunione con la sindaca e i presidenti degli altri municipi: “Lavoreremo insieme al Campidoglio per rivalutare la decisione presa alla luce dei nuovi elementi da noi rappresentati”, scrive la moglie del presidente della Commissione Ambiente in Campidoglio Daniele Diaco. È significativo che invece il Comitato Valle Galeria racconti una storia completamente diversa su come sono andate le cose ieri in Campidoglio:

Il consigliere Di Palma ci da la sua versione che differisce dal collega solo perché asserisce che hanno fatto un errore e che vogliono provare a rimediare, ma anche che effettivamente in quell’area non ci sono agglomerati urbani, non ci sono scuole. quindi in pratica, dico io, è il sito perfetto. Di nuovo apoteosi…Nel primo pomeriggio il Di Palma ci dice che la Sindaca ha accolto la nostra richiesta di riceverci e appena terminato l’incontro con i consiglieri ed il presidente del municipio 12, che erano li sembra per cercare di dissuadere la sindaca per la discarica, ci riceverà. L’attesa è interminabile, l’incontro con il municipio 12 va per le lunghe. La polizia municipale ci fa scendere nella sala fuori dall’aula consigliare, sono circa le 18. Chiediamo di rivedere Dì Palma il quale arriva e dichiara che tempo una mezzora la sindaca sarebbe scesa da noi.

Nel frattempo arriva l’Onorevole Vignaroli che ha partecipato all’incontro del mun 12 e ci anticipa qualcosa.

Il finale e eclatante, invece della sindaca si presentano Di Palma, Diaco e Allegro che portano le scuse della sindaca che aveva un altro impegno e quindi è dovuta scappare (ovvio la pelle dei cittadini della valle è in secondo piano, siamo stati designati come agnelli sacrificali!!). Non solo, ci deliziano con il resoconto dell’incontro con il mun 12 in breve, ci chiedono della documentazione che possa attestare dei rischi concreti per il territorio e per la popolazione per i quali la sindaca possa ritornare sui suoi passi, il tutto attraverso la presidente Crescimanno! Ed ovviamente anche qui l’apoteosi!