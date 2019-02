Il senso del governo del cambiamento per Satana, esorcismi e preghiere di liberazione

Si fa presto a voler dire che non siamo tornati al Medioevo. Posto che per certi versi il Medioevo non è un periodo culturalmente così brutto come viene dipinto i più pensano che ormai i cosiddetti “secoli bui” ce li siamo lasciati alle spalle. Ma la lotta contro le forze demoniache che si agitano nel ventre molle della nostra società non è mai cessata. Le anime degli italiani sono a rischio, ed ora che abbiamo il governo del Cambiamento possiamo parlar chiaro. Se negli anni scorsi ci si limitava ad adombrare il rischio satanico dietro “l’ideologia gender” ora i soldati di Cristo possono venire allo scoperto.

Il corso sull’esorcismo e la preghiera di liberazione per i docenti del MIUR

Oggi FanPage ha trovato conferma ad una voce che circolava su Facebook riguardo un corso di formazione per docenti di ogni ordine e grado sull’Esorcismo e la preghiera di liberazione. Il corso è attivabile sul portale riservato SOFIA (acronimo per Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti) del Ministero dell’Istruzione e alla modica cifra di 400 euro (per 40 ore di lezione obbligatoria). A promuovere il corso è l’Istituto Sacerdos dell’Ateneo Pontificio Regina Apostulorum che già da diversi anni organizza il corso su Esorcismo e preghiera di liberazione.

Ad aprile 2018 il GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa) ha inaugurato la tredicesima edizione del corso, che a quanto pare è il primo corso di formazione al mondo ed è stato avviato nel 2004. Il corso, si legge nella scheda di presentazione dell’Ateneo e in quella sul portale SOFIA “propone un’attenta ricerca accademica ed interdisciplinare sul ministero dell’esorcismo e la preghiera di liberazione. L’obiettivo del corso è quello di offrire una riflessione ricca e articolata su un argomento a volte sottaciuto e controverso: quello della pratica dell’esorcismo e della preghiera di liberazione“.

Quest’anno il la XIVª edizione del corso si terrà dal 6 all’11 maggio all’Auditorium Giovanni Paolo II a Roma, compresi nel prezzo dell’iscrizione ci sono anche i 5 pranzi dal lunedì al venerdì. Non è chiaro in base a quale criterio il corso sia entrato a far parte delle offerte di formazione del MIUR soprattutto in considerazione del fatto che il nostro è uno Stato che si dice laico (ma poi strepita se levano i crocefissi dalle aule o qualcuno tocca il presepe o canti di Natale). Chissà magari i docenti che frequenteranno il corso saranno in grado di distinguere gli alunni indemoniati e provvedere a liberarli seduta stante. Quello che è certo è che il governo Conte è molto impegnato sul fronte nella lotta al maligno.

Come la Lega sta liberando l’Italia dall’influenza di Satana

A dare il La alla grande espiazione e liberazione dell’Italia dal maligno è stato il ministro dell’Interno Salvini quando ha giurato sul Vangelo e sulla Costituzione davanti alla folla radunata per il comizio a Milano nel febbraio 2018. Sempre quel giorno il leader della Lega ha agitato un rosario di plastica davanti alla folla adorante. Salvini si considera l’ultimo dei peccatori, ma il filone clericale piace e a quanto pare ogni tanto qualche sostenitrice gli fa dono di un Santo Rosario, per protezione personale (mica come Saviano che ha la scorta).

Non c’è voluto molto perché qualche coraggioso esponente del governo decidesse di andare all’attacco contro il vero capo supremo dei Poteri Forti e di tutte le lobby. Non George Soros ma Satana in persona. A farlo è stato Cristiano Ceresani, capo gabinetto del ministero per la Famiglia e le disabilità e autore del libro ‘Kerygma, Il Vangelo degli ultimi giorni’ che durante un intervento su Rai1 ha spiegato che il riscaldamento globale è colpa di Satana. Una tesi che lo stesso Ceresani definisce audace dal punto di vista teologico: «È colpa dell’uomo se abbiamo calpestato il pianeta, ma nel cuore dell’uomo agiscono forze trascendenti. A Satana resta poco tempo per prendere di mira il creato».

Si arriva così all’uscita di Salvini che condivide le preoccupazioni di coloro che temono che lo sketch di Virginia Raffaele sia un’invocazione a Satana e ci spiega che non bisogna abbassare la guardia sul problema delle sette sataniche e affidarsi agli esperti che ci aiutano a combatterlo.

Il senatore Simone Pillon parla invece di invocazione di Satana in diretta tv spiegando che «prendere in giro, ridicolizzare e invocare il maligno di fronte ad un pubblico di milioni di italiani, compresi minori, è alquanto discutibile». Ed è noto come Pillon, già fondatore del Family Day, certe cose le prenda estremamente sul serio. Qualche tempo fa diede vita ad una ridicola (ma serissima eh) caccia alla strega. «Dopo il Gender sono arrivati a imporre la stregoneria, ovviamente ad insaputa dei genitori» scriveva un allarmato Pillon rilanciando una clamorosa bufala pubblicato dal sito cattolico La Nuova Bussola Quotidiana.